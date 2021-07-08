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جامعة فيصل تستقبل أكثر من 61 ألف طلب تسجيل في نظامَي البكالوريوس والدبلوم

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ثلث المتقدمين منهم نسبتهم الموزونة أعلى من ٩٠%

جامعة فيصل تستقبل أكثر من 61 ألف طلب تسجيل في نظامَي البكالوريوس والدبلوم

أنهت جامعة الملك فيصل، 12 ظهر أمس الأربعاء، استقبال طلبات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين الجدد على نظامَي البكالوريوس والدبلوم "انتظام".

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبد الوهاب الفريدان، أن بوابة القبول في الجامعة شهدت تنافسًا شديدًا من المتقدمين والمتقدمات باستقبالها أكثر من "٦١٢٣٩" ألف طلب إلكتروني بنجاح، وتم إلكترونيًّا استقطاب مجموعة متميزة من الطلاب والطالبات؛ حيث بلغ عدد الطلبة الحاصلين على نسبة كاملة ١٠٠%،؜ ٦٩١ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٥%،؜ ٦٥٤٩ طالبًا وطالبة، والحاصلين على نسبة موزونة أعلى من ٩٠٪؜، ١٩٨١٢ طالبًا وطالبة، وقدمت الجامعة عبر قنواتها الرقمية المتعددة كامل الدعم الفني لكل طالبي الخدمة؛ مما مكّن الجميع من التقدم بطلباتهم بيسر ومرونة.

وقال الدكتور "الفريدان": إن الجامعة ووفق التقويم الزمني للقبول، حدّدت موعد الاختبار التحريري للكليات الصحية "الطب البشري، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان والعلوم الطبية التطبيقية"، من الأحد حتى الأربعاء 1-4/ 12/ 1442هـ، الموافق 11 - 14/ 7/ 2021م؛ حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمتقدمين والمتقدمات بالموعد المحدد لكل متقدم، وحسب الشروط المعلن عنها في دليل القبول.

وأضاف أن الجامعة ستعلن، بإذن الله تعالى، عن نتائج الدفعة الأولى من المقبولين، السبت 21-12-1442هـ، الموافق 31-7-2021م، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دليل القبول والتقويم الزمني المعلن عنه، ومتابعة الطلب عبر البوابة الإلكترونية، والرسائل النصية، وكذلك إعلانات موقع الجامعة وحسابها الرسمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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