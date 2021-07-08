تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل)
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو»
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
بث مباشر الأهلي (0) الانتاج الحربي (0) ..لحظة بلحظة
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الانتاج الحربي
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"
-
الأحد 25 يوليو 2021 06:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بعد ورود تقارير عن نحافته بشكل ملحوظ.. كيم جونغ أون يزور ضريح أبيه وجده
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 يوليو 2021 04:34 مساءً
70
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
شاهد.. روسي يرفع مروحية مسجلا رقما قياسيا
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 25 يوليو 2021 03:59 مساءً
تواصل فعاليات معرض "ماكس2021" للطيران
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 25 يوليو 2021 03:12 مساءً
شاهد.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 25 يوليو 2021 02:43 مساءً
عـرض بحـري في بيتروبافلوسك كامتشاتسكي شرقي روسيا بمناسبة يوم الأسطول العسكري البحري
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 25 يوليو 2021 01:59 مساءً
السابق
مؤتمر صحفي في ختام مباحثات أستانا
التالى
مقتل 45 شخصا في موجة حر قياسية بأمريكا وكندا
Tweets by @3yonNews