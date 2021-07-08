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محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
بعد مناقشته لمدة عامين.. «النواب» يوافق على «تنمية البحيرات والثروة السمكية» مبدئيًا
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن مجلس الشيوخ (التفاصيل)
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
«قصور الثقافة» تواصل احتفالاتها بـ«23 يوليو»
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
بث مباشر الأهلي (0) الانتاج الحربي (0) ..لحظة بلحظة
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام الانتاج الحربي
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الأحد 25 يوليو 2021 06:11 مساءً
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"
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الأحد 25 يوليو 2021 06:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مؤتمر صحفي في ختام مباحثات أستانا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 08 يوليو 2021 04:34 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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