بعد سنوات من التوهج الفني..أين اختفت سارة سلامة؟

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نجحت الفنانة سارة سلامة في جذب الأنظار والحصول على حب الجمهور، خلال وقت قصير، ليس فقط لكونها ابنة الفنان أحمد سلامة لكن لجمالها وأدائها التمثيلي الجيد، فتنبأ لها الجمهور بمستقبل باهر في عالم السينما والتليفزيون، حتى تبدأ في الانسحاب التدريجي من المشاركات الفنية والاكتفاء بنشر أحدث إطلالتها عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن أين اختفت «سلامة» وكيف بدأت مسيرتها الفنية؟

بدأت سارة سلامة البالغة من العُمر 28 عامًا مشوارها نحو الشهرة، بالعمل في مجال الإعلانات، مُشاركة في أكثر من إعلان لأبرز الماركات العالمية شهرة وأبرز شركات الاتصالات ثم انتقلت للعمل في مجال التمثيل منذ عام 2012 من خلال الدراما التليفزيونية، حيث اشتركت مع الفنان كريم عبدالعزيز في أول أعمالها وهو مسلسل «الهروب»، وهو من تأليف بلال فضل وعرض المسلسل في شهر رمضان.

ولفت دورها بالمسلسل الأنظار إليها، وأنغمست في المشاركات الدرامية، إذ ظهرت في مسلسلات مثل: موجة حارة، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية «منخفض الهند الموسمي» لأسامة أنور عكاشة، كذلك شاركت في مسلسل اسم مؤقت، مع الفنان يوسف الشريف وشيري عادل، ومسلسل الكبير أوي، حتى تطل في مسلسل «ابن حلال»، عام 2014 بطولة الفنان محمد رمضان، حيث لمعت «سلامة» بأدائها في المسلسل، وهو ما زاد من شهرتها سريعًا.

وبعدها حصلت على عدد من الأدوار مثل حواري بوخاريست، في دور شقيقة بطل المسلسل الفنان أمير كرارة، ومسلسل مولانا العاشق مع الفنان مصطفى شعبان.

سارة سلامة - صورة أرشيفية

ولم يقلقها نجاحها الدرامي في التحرك قدمًا تجاه السينما، وشاركت في عدد من الأفلام مثل سعيد كلاكيت، حصلنا الرعب، تحت الإعداد، كنغر حبنا، مع الفنان رامز جلال، وصابر جوجل مع الفنان محمد رجب، والعمل الآخير الذي قدمته مع «رجب» في عام 2014، تسبب في جدل بعدما خرجت بتصريحات حول انزعاجها من التعامل فنيًا مع «رجب».

وأكدت «سلامة» في أحد حواراتها الفنية أنها كانت فرحة جدًا بعد إخبارها بمشاركتها البطولة مع الفنان محمد رجب، مضيفة «ولكني بعدما تعاملت معه أقسمت ألا أعيد التجربة مرة أخرى، ولن أشاركه أي عمل ثانية، فهو إنسان عنيف أثناء التصوير يتدخل في العمل بشكل كبير، وكنت متوقعة فشل الفيلم»، وأرجعت سبب الفشل إلى الفنان محمد رجب.

وخرج «رجب» عن صمته في برنامج عبرالمحطة الإذاعية «9090» قائلا: «أنا لا أحب الدخول في تفاصيل، بل كل همي التركيز في عملي، كي يخرج بالصورة المرضية، ولكني أقسمت ألا أعمل معها في أي عمل فني مرة أخرى»، وتحدثت سارة من جديد خلال لقائها في برنامج «عين» والمذاع على شاشة قناة «الحياة» عن الفيلم والذي وصفته بأنه نقطة سوداء في حياتها.

وقالت عن العمل مع الممثل محمد رجب: «محمد رجب أنا كنت بحبه وأنبسطت أن جالي شغل معاه، بس فعلا تعبت جدا معاه في الشغل هو متعب جدا، هو صعب جدا وعنيف جدا في التمثيل، وهذا يظهر على الكاميرا». وتابعت عن دورها في الفيلم فقالت: «إن نصف الدور تم حذفه وهو ما جعله يخرج بشكل سئ، أما عن خلافاتها مع المخرج فهي ترى أنه لا سبب لها سوى أسباب نفسية و(نفسنة)».

وحول مُخرج العمل الذي أخذ صف «جرب» مُهاجمًا إياها، قالت إن هذه أول مرة يخرج فيها المخرج محمد حمدي وقبلها كان مدير تصوير.

وأكدت سارة أنها لن تفكر في العمل سواء مع المخرج محمد حمدي أو مع الممثل محمد رجب مرة أخرى، أما عن الخلافات أثناء التصوير وأنها كانت تترك الاستديو وتذهب، قالت إنه كان أمر طبيعي فقط تمت إهانتها لأكثر من مرة أمام الجميع، فأساء إليها وإلى والدها وهي صامتة حتى الآن ولم تخرج وتتحدث للإعلام، بل ستأخذ حقها بالقانون وفي النقابة.

وفي عام 2018، أشار الفنان إلى تفاصيل الخلاف بينهما، في برنامج «حفلة 11»، الذي قدمته الإعلامية سمر يسري، موضحًا: «لا يمكن أغلط أبدًا واستحيل أعاملها وحش.. هي شافت كده ما أقدرش أبرأ نفسي من كده.. كان يهمني نكمل الفيلم وأتقابلنا في عيد ميلاد وأتقابلنا واتصالحنا كانت عندها مشكلة مع المخرج».

سارة سلامة وأحمد سلامة - صورة أرشيفية

وفي العام التالي للخلاف، الذي وقع في 2016، شاركت سارة بدور «ريهام» في فيلم «أخلاق العبيد» بطولة الفنان خالد الصاوي، واستكملت الفنانة مسيرتها الفنية، مشاركة في مسلسل «لأعلى سعر»، في نفس العام، وهو بطولة الفنانة نيللي كريم وأحمد فهمي، والذي عُرض في شهر رمضان، من بعدها مسلسل «الوصية» بطولة مي عمر والفنانة أحمد فهمي وأكرم حسني.

وعام 2019 حصلت على دور في فيلم «خلي بالك من اللي جاي»، حيث قدّمت دور النصابة التي تدخل صراع مع أبطال العمل، والفيلم ينتمي إلى الإثارة والتشويق، وهو للمخرج عادل الأعصر وتأليف حمدي يوسف، ومن بطولة رانيا يوسف ووالدها الفنان أحمد سلامة ومجدي كامل. وكانت أدوار «سلامة» تقل في مساحتها وحتى ظهورها بالأفلام والمسلسلات تدريجيًا، إذ هدفت إلى تقديم أدوار تترك بصمتها في ذهن جمهورها، وهي الكلمات التي أكدها والدها حينما سُال في لقاء تلفزيوني سابق عن أسباب غيابها.

وآخر أعمال الفنية، مسلسل «إسعاف يونس» والذي طرح العام الماضي، وقدمت للمرة الأولى دور كوميدي، بالعمل الدرامي الذي يشاركها في بطولته الفنان محمد أنور، وكانت فرصتها لتغيير الصورة الذهنية عند الجماهير، وقدّمت بالفعل دور فتاة تدعى «عبير»، واسم الدلع «بيري»، وهي أشبه بالرجال لأنها تعمل بالسيرك وتلعب بالنار وتنفذ بعض القفزات داخل النار، بينما الفنان «أنور» يجسد شخصية الطبيب الذي يواجه في حلقة موقف كوميدي مع المريض، وتعرف على «بيري» داخل السيرك ويقع في حبها.

وكانت الفنانة أوضحت أنها قلقت من دورها في المسلسل، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج «مساء دى إم سى»، أنها انبسطت بالعمل مع الفنان محمد أنور خاصة أنه موهوب وشاطر، مشيرة إلى أنها تقرأ حاليا عدد من السيناريوهات ولم تستقر على أي عمل حتى الآن، ثم اكتفت بانتظار دورًا مناسبًا ويختلف عن أدوارها السابقة وغابت عن المشاركة الفنية.

وهو ما ساهم في انتشار شائعات حول حياتها الشخصية، فتصاعدت أنباء حول زواجها، وأرجع البعض أسباب اختفائها ذلك، لكن تلك المعلومات تجاهلتها الفنانة ووالدها ولم يخرجا للرد عليها حتى أنها في لقائتهما التليفزيونية لم تتحدث على الإطلاق حول ارتباطها أو خطبتها.

- صورة أرشيفية

يذكر أن الفنانة راقصة باليه، منذ عمر السابعة، وظلت تلعب لمدة 10 أعوام، ورفضت طلب والدها بدخول معهد فنون مسرحية، ولم تفكر في التمثيل مطلقًا إلا بعد التحاقها في ورشة للمخرج خالد جلال، كما درست في كلية الإعلام، قسم إذاعة وتليفزيون، بسبب حبها الشديد للإذاعة، حيث تمنت تقديم برنامجًا إذاعيًا.

ولـ«سلامة» شقيقة يجمعهما حُب التمثيل، إذ أطلت لأول مرة منذ ثلاث سنوات في مسلسل «أبوالعروسة»، بطولة الفنانان سيد رجب وسوسن بدر، أكدت زينب أحمد سلامة، أنها كانت تعمل لإحدى الوكلات المعروفة كـ«موديل»، وبالفعل تم اختيارها لعرض مجموعة كبيرة من الأزياء وكذلك الوجه الدعائي لجلسات التصوير لبعض المجلات، وعملت في هذا المجال لمدة 6 سنوات، حتى أنها شاركت مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري في أكثر من عرض.

أشارت زينب أحمد سلامة، أن والدها أعترض على فكرة خوضها تجربة التمثيل أكثر من مرة، لكن كان لديه علم برغبتها في اقتحام هذا المجال، حتى قدم لها عرض خوض تجارب الأداء لمسلسل «أبوالعروسة»، وساهم الفنان «سلامة» بشكل كبير في خروج موهبة زينب أحمد سلامة، حيث بات مدربها الشخصي على التمثيل، وعقد معها أكثر من جلسة للتدريب على شخصية «مارينا» التي تؤديها في مسلسل «أبوالعروسة».