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حسين لبيب يوجه الدعوة لإعلامي إماراتي لزيارة

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حسين لبيب يوجه الدعوة لإعلامي إماراتي لزيارة الزمالك حسين لبيب يوجه الدعوة لإعلامي إماراتي لزيارة

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أجرى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، اتصالًا بالإعلامي الإماراتي عبدالله الكعبي، ووجّه «لبيب» الشكر إلى الإعلامي على دعمه نادي الزمالك بمبلغ مالي كبير في صندوق دعم النادي، الذي يحمل رقم ١٩١١ الذي افتتحه النادي لعشاقه ومحبيه في كل مكان، الأسبوع قبل الماضي.

وأكد «لبيب»، مجددًا، أن الزمالك مثل من يشجعه لابد أن يعود إليه في كل مرة يحتاج إليه، لذا وجّه الدعوة إلى «الكعبي» لزيارة النادي في أي وقت يناسبه.

وأشاد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بالعلاقات المصرية الإماراتية وبما يقدمه «الكعبي» في برنامجه بقناة عجمان أو مقاله بجريدة الإمارات اليوم.

المصرى اليوم

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