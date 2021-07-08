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اختفاء المارة من شوارع الأقصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة (صور)

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شهدت محافظة الاقصر، الخميس، ارتفاع في درجة حرارة الجو، ما أدى لعزوف عدد كبير من المواطنين للخروج، مما أثر على عملية البيع والشراء في المحال التجارية، التي خلت من الزبائن، بالرغم من فتح المحال التجارية ابوابها كما خلت الشوارع من المارة خوفا من ضربات الشمس.

ولجأ الباعة بأسواق مدن الأقصر إلى التندات وغلق جزء من الأبواب للجلوس في الظل بعيدا عن الحرارة المرتفعة، كما اختبئ عدد من المواطنين اسفل التندات بشوارع المدينة وحمل سائقوا الحنطور زجاجات المياه وهم يتجولون بالعربات في الشوارع.

من جانبها، رفعت صحة الأقصر حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وهيئة الإسعاف والطب الوقائي، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها، محذرة الاهالى من التعرض لموجات الحر والشمس المباشرة، مشددة بعدم التواجد بالخارج في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

خلو الشوارع من المارة بالاقصر
خلو الشوارع من المارة بالاقصر
خلو الشوارع من المارة بالاقصر

المصرى اليوم

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