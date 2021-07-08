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بعد نهاية معسكر فرنسا.. منتخب اليد يقدم رسالة شكر إلى هشام سعيد (صور)

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وجهت بعثة الوطني لكرة اليد رسالة شكر وتقدير إلى الكابتن هشام سعيد نجم منتخب السابق لكرة اليد والمحترف في فرنسا، تقديرا لجهوده التي بذلها في تذليل كافة العقبات خلال مرافقته للبعثة طيلة الأسبوع.

يذكر أن الفهد الأسمر كان هو المسؤول والمشرف عن كافه التفاصيل والترتيبات التي تخص المنتخب في معسكره في فرنسا وكذلك التنسيق مع الاتحاد الفرنسي لخوض المباراة الودية التي أقيمت بين منتخب مصر وفرنسا يوم الاثنين الماضي وذلك في إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو.

سبق ومع انطلاق بطولة لبطولة اليد 2021 تولى مهمة الإشراف على مشاركة المنتخب الفرنسي في كل ما يتعلق بمشاركته في البطولة داخل وخارج الملعب.

الجدير بالذكر أن هشام سعيد هو نجم مصر ونادى سبورتنج وأحد نجوم مصر الكبار في كرة اليد وهو من أفراد عائلة ساهمت بشكل كبير في ازدهار كرة اليد بالإسكندرية وفى مصر بداية من الشقيق الأكبر جابر سعيد نجم نادى سبورتنج في عصره الذهبى ومنتخب مصر، ومرورا بالكابتن هشام سعيد وكابتن نور جابر المحترف حاليا بالإمارات وهو نجل الكابتن جابر سعيد.

سافر هشام سعيد إلى فرنسا حيث خاض تجربة الاحتراف هناك في أكثر من نادى في فرنسا بداية من ميتز وهايانج وثيونيفيل ولعب النجم المصرى في إحدى أندية لوكسمبورج والآن يقوم بالتدريب هناك في نادى بيتيمبورج.

ويعد هشام سعيد نجم منتخب مصر ونادى سبورتنج السكندرى أحد نجوم كرة اليد المصرية في عصرها الذهبى ويعد أحد الطيور المصرية المهاجرة في أوروبا وهو أول مدرب مصرى وعربى يقوم بالتدريب في أوروبا حيث يتولى تدريب فريق بيتيمبورج في لوكسمبورج وحقق معه نتائج رائعة بالدورى وأسس نجمنا المصرى بطولة دولية في فرنسا تحت اسم (بطولة خوفو الدولية لكرة اليد) ولاقت نجاح منذ انطلاقها منذ عامين ليرفع اسم مصر عاليا.

بعد نهاية معسكر فرنسا.. منتخب اليد يقدم رسالة شكر إلى هشام سعيد
بعد نهاية معسكر فرنسا.. منتخب اليد يقدم رسالة شكر إلى هشام سعيد
بعد نهاية معسكر فرنسا.. منتخب اليد يقدم رسالة شكر إلى هشام سعيد
بعد نهاية معسكر فرنسا.. منتخب اليد يقدم رسالة شكر إلى هشام سعيد

المصرى اليوم

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