أخبار عاجلة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان -
محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء -
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء -
دراسة تكشف: عَرض واحد يثبت الإصابة بـ«كوفيد 19» بعد تلقي جرعتي اللقاح -
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم علنًا ​​أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات -
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط ٣٢ طن أغذية فاسدة وتشميع مصنع مخللات غير مرخص داخل مزرعة بالشرقية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، حملة موسعة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن ديرب نجم والزقازيق، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارة ديرب نجم والزقازيق.

تم خلالها مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع للمخللات يعمل بدون ترخيص، داخل مزرعة دواجن بمركز ديرب نجم، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وقام وكيل الوزارة بالاتصال بمحافظ الشرقية، والذي أمر على الفور بحضور رئيس الوحدة المحلية للقرية، وتم تشمييع المصنع، وضبط ٣٠.٥ طن أغذية عبارة عن ١٠٠ برميل مخللات، زنة كل برميل ١٠٠ كجم، و٥٠٠ كجم ملح طعام، وذلك لسوء التخزين، كما تم إعدام ٢.١٥ طن مخللات عبارة عن «جزر، وزيتون، وقرانبيط، وهريسة شطة»، دهن حيواني، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضري جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

محافظ سوهاج: 1238 مشروعا بقرى «حياة كريمة» بتكلفة 45 مليار جنيه

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

بمصروفات 8 آلاف جنيه.. «الأوقاف»: قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الدعاة

عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا

عروض فنية وورش متنوعة احتفالًا بـ«23 يوليو» في المركز الثقافي بطنطا غدًا

المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

المعارضة تُشيد بأداء «زراعة البرلمان» بسبب «تنمية البحيرات والثروة السمكية»