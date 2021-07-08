ضبط ٣٢ طن أغذية فاسدة وتشميع مصنع مخللات غير مرخص داخل مزرعة بالشرقية

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الخميس، حملة موسعة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن ديرب نجم والزقازيق، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي مكاتب الأغذية بإدارة ديرب نجم والزقازيق.

تم خلالها مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنع للمخللات يعمل بدون ترخيص، داخل مزرعة دواجن بمركز ديرب نجم، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وقام وكيل الوزارة بالاتصال بمحافظ الشرقية، والذي أمر على الفور بحضور رئيس الوحدة المحلية للقرية، وتم تشمييع المصنع، وضبط ٣٠.٥ طن أغذية عبارة عن ١٠٠ برميل مخللات، زنة كل برميل ١٠٠ كجم، و٥٠٠ كجم ملح طعام، وذلك لسوء التخزين، كما تم إعدام ٢.١٥ طن مخللات عبارة عن «جزر، وزيتون، وقرانبيط، وهريسة شطة»، دهن حيواني، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضري جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.