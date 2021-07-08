بعقد يمتد حتى 2024.. السويدي "كوايسون" يعزز هجوم الاتفاق السعودي

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شارك مؤخرًا مع منتخب بلاده في كأس أوروبا الجارية

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، برئاسة المهندس خالد الدبل، عن إبرام صفقة شراء عقد المهاجم السويدي روبن كوايسون، ليعزز من خط هجوم الفريق بعقد يمتد حتى 2024.

وبدأ "كوايسون" مواليد 1993 مسيرته الاحترافية مع فريق إيك السويدي عام 2011، حيث لعب له أربعة مواسم تخللتها فترة إعارة إلى فريق فاسبي يونايتد السويدي، قبل الانتقال إلى باليرمو الإيطالي من 2014 إلى 2017، وبعدها استكمل نجوميته في الدوري الألماني، وأضحى الهداف التاريخي لنادي ماينز، حيث سجل خلال الأربعة مواسم 34 هدفًا من 130 مباراة وصنع 12 هدفًا.

كما يعتبر "كوايسون" من أهم الأوراق المهمة في خارطة المنتخب السويدي الأول، حيث لعب 30 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف، وكانت آخر مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2020.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، المهندس حاتم المسحل، أن إبرام ناديه صفقة اللاعب العالمي روبن كوايسون، جاءت لتعزز من قوة الفريق.

وأشار إلى أنهم يسيرون بالمشروع وفق منهجية الاستقرار الفني والإداري للموسم الثالث على التوالي؛ وتقنين الاختبارات مع الجهاز الفني في العناصر المحلية والأجنبية من أجل الوصول بمكتسبات العمل التراكمي لآمال وتطلعات الاتفاقيين.

وقال "المسحل" الذي قاد مفاوضات "كوايسون": "بعد التشاور مع الجهاز الفني بدأنا في المفاوضات مع وكيل روبن كوايسون من قبل أربعة أشهر، وشهدت المفاوضات مد وجزر، ولله الحمد، تكللت الجهود بالتوقيع معه لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف: "الاتفاق العريق بجماهيره يستحقون التضحية لإسعادهم بمثل حجم هذه الصفقة الثقيلة، والتي نسأل الله، أن نوفق بها لبلوغ أهدافنا".