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"بودكاست هندسة" يناقش كود البناء السعودي

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"بودكاست هندسة" يناقش كود البناء السعودي "بودكاست هندسة" يناقش كود البناء السعودي
"شعيل": الممارسات الخاطئة وراء "فلل الكرتون"

ناقش برنامج "بودكاست هندسة" أحد الأنشطة الإعلامية التي تُقدمها الهيئة للمهندسين من خلال أولى حلقات البرنامج التي نُشرت اليوم عبر منصات الهيئة بعنوان "ما وراء كود البناء السعودي".

واستضافت الحلقة الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد شعيل، تحدث فيها عن مراحل تطبيق كود البناء التي تنتهي بنهاية عام 1444هـ، وأكد أن المملكة لم تبدأ من الصفر في تطبيق الكود بل كان هناك مبانٍ حكومية مثل المستشفيات والمباني الطويلة تطبق فيها الأكواد.

وقال "شعيل": الممارسات الخاطئة في المباني التي نفذها مقاولون شارك فيها مواطنون بتطبيق أساليب غير مهنية نتج عنها مصطلح (فلل الكرتون)، والمرحلة الحالية من تطبيق الكود هي المرحلة الثالثة وتشمل المباني السكنية.

وأضاف: كود البناء يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وسلامة واستقرار المباني من المخاطر، ويعزز ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتنظيم الممارسة المهنية بين العاملين في قطاع البناء والتشييد، وكود البناء السعودي يعمل على رفع جودة المباني السكنية للمواطن ويساعد في ترشيد اقتصاديات الأسرة.

يذكر أن برنامج "بودكاست هندسة" يتضمن سلسة حلقات ستعرض قريبًا، وذلك بهدف الإثراء المعرفي في الجانب الهندسي؛ لتزويد المشاهدين من المتخصصين والمهتمين بالمعرفة والموضوعات الهندسية وتحليلها ومناقشة أبعادها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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