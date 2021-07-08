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بالصور.. فريق مركز الملك سلمان يتفقّد أعمال إعادة تأهيل مبنى المختبرات التعليمية بجامعة عدن

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حثّ على بذل الجهود وسرعة إنجاز العمل وفقًا للمواصفات الفنية

بالصور.. فريق مركز الملك سلمان يتفقّد أعمال إعادة تأهيل مبنى المختبرات التعليمية بجامعة عدن

زار فريق ميداني تابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبنى المختبرات التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن الممول من المركز، اطلع خلالها على سير أعمال الترميم وإعادة التأهيل، كما استمع الفريق إلى شرح مفصل لعمليات التهيئة والصيانة للأعمال الإنشائية في المبنى التعليمي للمختبرات التعليمية.

وحث الفريق الجهات المنفذة على بذل الجهود وسرعة إنجاز العمل وفقًا للمواصفات الفنية للمختبرات التعليمية الحديثة وبما يتناسب مع عراقة كلية الطب بجامعة عدن قبل بداية العام الدراسي القادم، لضمان الاستفادة الكاملة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من المختبرات.

ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحسين جودة البرامج التعليمية للمختبرات الصحية في كلية الطب لأكثر من 2,000 طالب وطالبة في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأكثر من 300 عضو هيئة تدريس، من خلال تهيئة وتجهيز قسم المختبر الطبي وقسم المتحف التشريحي وإيجاد بيئة تفاعلية جاذبة للتعلم وتزويدهما بالتجهيزات التعليمية والوسائل التعليمية اللازمة لإتاحة وصول الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، وإكساب الكوادر الطبية المهارات اللازمة، وبناء قدراتهم لممارسة مهنة الطب بعد التخرج بكفاءة عالية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز لدعم العملية التعليمية في اليمن وتوفير البيئة المناسبة للتعلم والدراسة للطلاب والطالبات.

بالصور.. فريق مركز الملك سلمان يتفقّد أعمال إعادة تأهيل مبنى المختبرات التعليمية بجامعة عدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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