الأردن يشتري 50 مليون متر مياه من إسرائيل

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الفرق الفنية تجتمع خلال أيام لإنهاء التفاصيل

توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه إسرائيل المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه المشتراة، وذلك على هامش لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، اليوم (الخميس).

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن "الصفدي" و"لابيد" اتفقا على اجتماع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه.

وأضافت الوزارة: أن الوزيرين اتفقا أيضًا على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 1994، سترفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى حوالي 700 مليون دولار سنويًّا؛ منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وبيّنت أن "الصفدي" دعا إلى ضرورة بذل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.