أخبار عاجلة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان -
محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء -
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء -
دراسة تكشف: عَرض واحد يثبت الإصابة بـ«كوفيد 19» بعد تلقي جرعتي اللقاح -
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم علنًا ​​أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات -
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن يشتري 50 مليون متر مياه من إسرائيل

Print
الأردن يشتري 50 مليون متر مياه من إسرائيل الأردن يشتري 50 مليون متر مياه من إسرائيل
الفرق الفنية تجتمع خلال أيام لإنهاء التفاصيل

الأردن يشتري 50 مليون متر مياه من إسرائيل

توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه إسرائيل المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه المشتراة، وذلك على هامش لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، اليوم (الخميس).

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، أن "الصفدي" و"لابيد" اتفقا على اجتماع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه.

وأضافت الوزارة: أن الوزيرين اتفقا أيضًا على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 1994، سترفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى حوالي 700 مليون دولار سنويًّا؛ منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وبيّنت أن "الصفدي" دعا إلى ضرورة بذل الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة