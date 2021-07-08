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"التحلية" تدشّن 8 مشاريع أمنية في مختلف مواقعها

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"التحلية" تدشّن 8 مشاريع أمنية في مختلف مواقعها "التحلية" تدشّن 8 مشاريع أمنية في مختلف مواقعها
في إطار تحقيق متطلّبات الهيئة العليا للأمن الصناعي

دشن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بمشاركة الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العقيد المهندس عادل زايد العتيبي، ثمانية مشاريع للأنظمة الأمنية المتكاملة وأنظمة الحماية البحرية لتحقيق متطلّبات الهيئة ورفع الجاهزية الأمنية بمختلف مواقع المؤسسة.

وثمّن جهود الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعاونها الدائم في تذليلها المعوّقات والتحديات وما تقدمه من دعم لإنجاح مشاريع "التحلية" الأمنية والقطاع الصناعي بالمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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