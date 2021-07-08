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مصرع3 أشخاص إثر سقوط طائر في لبنان

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مصرع3 أشخاص إثر سقوط طائر في لبنان مصرع3 أشخاص إثر سقوط طائر في لبنان

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر سقوط طائرة تدريب في بلدة غوسطا شمال العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس.

وقالت مصادر في قطاع الطيران في لبنان لوكالة «رويترز» إن الطائرة التي تحطمت هي طائرة تدريب صغيرة.

وقالت المصادر إن الطائرة تحطمت في بلدة غوسطا شمالي العاصمة بيروت، مشيرة إلى أنه كان على متنها ثلاثة أشخاص.

فيما لفتت وكالة رويترز أنه لم يتسن الوصول إلى مزيد من التفاصيل حول الحادث حتى الآن.

وقالت صحيفة «النهار» اللبنانية إن الطائرة التي سقطت هي طائرة مدنية خاصة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني وسلطات التحقيق توجهت إلى مكان تحطم الطائرة.

ولفتت الصحيفة إلى قول رئيس بلدية غوسطا، إن الضحايا الثلاثة هم شابان وفتاة، وأن الطائرة من نوع «سيسنا».

وتابع تقرير النهار: «تشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة تعرضت إلى عطل فني أدى إلى سقوطها»، مشيرا إلى أنها ارتطمت بسطح أحد المنازل قبل أن تسقط بين الأحراش.

المصرى اليوم

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