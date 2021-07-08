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«شباب يدير شباب» لقاء طلابي بجامعة المنوفية للعمل التطوعي

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«شباب يدير شباب» لقاء طلابي بجامعة المنوفية للعمل التطوعي «شباب يدير شباب» لقاء طلابي بجامعة المنوفية للعمل التطوعي

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نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لقاء طلابي تحت عنوان «شباب يدير شباب»، وذلك بهدف ترسيخ العمل التطوعي لدى الشباب بحضور رؤساء اتحادات طلاب كليات جامعة المنوفية ومجلس اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب محمود الخباز وعدد من الطلاب المتميزين في الأنشطة المختلفة، ومحمد شيحة معاون مديرية الشباب والرياضة للشباب، وأمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأكد رئيس اتحاد الطلاب على أهمية للعمل التطوعي في ظل الظروف الراهنة من أجل دعم المجتمع المحيط لتوسيع الفكر والوعي في العمل التطوعي وأشار أنة على كل شاب القيام بالأعمال التطوعية سواء على مستوى الأسرة أو القرية أو الجامعة أو المؤسسات المختلفة بالدولة .

وأشاد محمد شيحة معاون المديرية للشباب بدور الجامعة في تنظيم اللقاء الشبابي والتعاون المثمر والبناء بين جامعة المنوفية ومديرية الشباب والرياضة موضحا أن المبادرة تعني مجموعة أفكار خارج الصندوق ثم خطة عمل من خلال الشباب لتعزيز نقطة ضعف أو تطوير نقطة قوة .

من جانبها أشادت الصاوي بتميز الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية وتحقيقهم لمراكز متقدمة على مستوى المسابقات والفعاليات التي يشاركون بها مؤكدة على أهمية فهم ونشر ثقافة العمل التطوعي لأهميته في الجامعة ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع .

وتضمن اللقاء عدد من الفقرات الفنية والغنائية التي نالت إعجاب الطلاب وتفاعلوا معها .

المصرى اليوم

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