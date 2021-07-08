«مزيكا» البترول يقترب من التوقيع الرسمي لنادى إنبي

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يخضع محمد مزيكا حارس مرمي بترول أسيوط السبت المقبل، لكشف طبي بنادى إنبي تمهيدا للتعاقد معه بعدما توصل الناديين إلى اتفاق يقضى بانتقال اللاعب من بترول أسيوط إلى إنبي.

من جانة تمنى مزيكا أن تكلل المفاوضات بالنجاح وأن يتجاوز الاختبارات الطبية وتوقيع العقود رسميا.

وقال مزيكا: بدأت في ناشئين نادي العياط ثم انتقلت لنادي سوهاج ٣ مواسم ومنه لطهطا موسم واحد وأخيرا بترول أسيوط لمدة ٤ مواسم.

وأضاف أن المفاوضات بدأت من شهر واحد ونظرا للعلاقة القوية بين بترول أسيوط وإنبي لم يكن هناك أي خلاف في المفاوضات.