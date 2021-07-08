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أكدت لوبا الحلو مدربة الأسود الشهيرة عشقها الكبير لنادي الزمالك منذ طفولتها.

وأضافت: «لوبا الحلو في تصريحات خاصة للموقع الرسمى لنادى الزمالك أن عائلة الحلو أغلبها يشجع الزمالك.. موضحة أن عمها إبراهيم الحلو كان زملكاويا متعصبا.. معلقة ضاحكة: “لو الزمالك خسر السيرك كله بيضلم».

ومن المواقف الطريفة التي سردتها لوبا الحلو، أنها دائمة التشاجر مع شقيقتها أوسة الحلو مدربة الأسود كونها مشجعة متعصبة للنادى الأهلى.. كما علقت ساخرة: " اتخانقنا في برنامج على الهواء لهذا السبب".

كما أشارت لوبا الحلو إلى أنها متفائلة هذا الموسم بأن بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم ستكون من نصيب القلعة البيضاء .

وحرصت لوبا الحلو على توجيه رسالة للاعبي الزمالك بأن يلعبوا بروح الفانلة البيضاء لأن الفترة المقبلة كلها تحديات.. مشددة على أنها ترى في محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، فنانا داخل المستطيل الأخضر ومحمد عبدالشافى الظهير الأيسر لاعبا من طراز فريد.

وهنأت لوبا الحلو لاعبى فريق السلة في الزمالك بعد حصولهم على بطولتين في شهر واحد هما (بطولة إفريقيا ودورى السوبر المصري) لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

ووعدت لوبا الحلو الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بأنه في حالة التتويج ببطولة الدورى هذا الموسم فسوف تأتى إلى القلعة البيضاء ومعها الأسد الأبيض ليحتفل مع الأعضاء والفريق.