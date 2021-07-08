أخبار عاجلة

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان" -
كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان -
محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء -
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء -
دراسة تكشف: عَرض واحد يثبت الإصابة بـ«كوفيد 19» بعد تلقي جرعتي اللقاح -
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم علنًا ​​أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات -
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

لوبا الحلو: عائلة الحلو أغلبها يشجع .. وتشاجرت مع شقيقتي بسبب الأهلي

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكدت لوبا الحلو مدربة الأسود الشهيرة عشقها الكبير لنادي منذ طفولتها.

وأضافت: «لوبا الحلو في تصريحات خاصة للموقع الرسمى لنادى الزمالك أن عائلة الحلو أغلبها يشجع الزمالك.. موضحة أن عمها إبراهيم الحلو كان زملكاويا متعصبا.. معلقة ضاحكة: “لو الزمالك خسر السيرك كله بيضلم».

ومن المواقف الطريفة التي سردتها لوبا الحلو، أنها دائمة التشاجر مع شقيقتها أوسة الحلو مدربة الأسود كونها مشجعة متعصبة للنادى الأهلى.. كما علقت ساخرة: " اتخانقنا في برنامج على الهواء لهذا السبب".
كما أشارت لوبا الحلو إلى أنها متفائلة هذا الموسم بأن بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم ستكون من نصيب القلعة البيضاء .
وحرصت لوبا الحلو على توجيه رسالة للاعبي الزمالك بأن يلعبوا بروح الفانلة البيضاء لأن الفترة المقبلة كلها تحديات.. مشددة على أنها ترى في محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، فنانا داخل المستطيل الأخضر ومحمد عبدالشافى الظهير الأيسر لاعبا من طراز فريد.

وهنأت لوبا الحلو لاعبى فريق السلة في الزمالك بعد حصولهم على بطولتين في شهر واحد هما (بطولة إفريقيا ودورى السوبر المصري) لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.
ووعدت لوبا الحلو الجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بأنه في حالة التتويج ببطولة الدورى هذا الموسم فسوف تأتى إلى القلعة البيضاء ومعها الأسد الأبيض ليحتفل مع الأعضاء والفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

بلال مظهر مهاجم باناثينايكوس اليوناني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

طائرة الزمالك يستعد للموسم الجديد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

الزمالك يمد معسكر «برج العرب» حتى مباراة الاتحاد

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني

مران الزمالك.. كارتيرن يركز على الجانب البدني