وزير الرياضة يُسلم 265 دراجة كهربائية للشباب ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتسليم 265 دراجة كهربائية كمرحلة أولي من الدراجات الكهربائية المقرر تسليمها ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك صباح اليوم الخميس، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية لدى المواطن المصري، وتغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط، موضحاً أن مبادرة «دراجتك... صحتك» تمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد وسيلة آمنة صديقة للبيئة غير مستهلكة للطاقة أو الوقود وفي متناول الجميع، باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية وتساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.

لفت «صبحي» أن الدراجات التي تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وتم التعاقد مع إحدي الشركات لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهورية، بهدف التيسير على المواطن المصري وتشجيعه على اقتناء الدراجة بكافة محافظات الجمهورية في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد على صعيد شبكة الطرق والمدن الجديدة والتي تراعي في تخطيطها تحديد مسارات وطرق خاصة للدراجات.

مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة دراجتك صحتك للمواطنين في شهر يوليو من العام الماضي، شملت طرح ١٠٠٠ دراجة هوائية، ثم المرحلة الثانية أغسطس الماضي وشملت ١٤٠٠ دراجة هوائية، بينما في يناير من العام الجاري تم الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة بإجمالي ٧٢٠٠ دراجة بنظام الحجز والشحن للمحافظات وتضمنت الدفعة الأولى ٩٠٠ دراجة هوائية.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الذي قدمته الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مبادرة «دراجتك صحتك»، والتي سخرت كل طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية، لوضع الدراجة على خريطة وسائل الانتقال الرئيسية في مصر والعمل على توطين صناعتها محليا وتسويقها بسعر مناسب وبتسهيلات في السداد، بالإضافة إلى العمل على إيجاد تصميم للدراجة يلائم كل الشروط البيئية والمظهر الحضاري وتمتاز بالجودة والمتانة والشكل الجذاب.

يذكر أن سعر الدراجة الكهربائية التي تم تسليمها اليوم يبلغ 12 ألف جنيه، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً، وتتميز بوجود محرك كهربائى وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة وتعتبر وسيلة انتقال آمن أو بديل عن السياره ويتم إتاحه الدراجه للجمهور بسعر أقل من السوق نتيجة دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البنك الأهلى في مبادرة لتقديم تسهيلات في السداد لكافه المواطنين.