أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض الكتاب

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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح الوزارة، خلال جولته بمعرض الكتاب بدورته الـ52، والتي تقام فعالياته خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو الجاري، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة».

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح أهم مقتنيات جناح الوزارة والذي يضم كافة الأنشطة التي تقدمها الوزارة للشباب والنشء، مع عرض لقطات تسجيلية لإنجازات الوزارة، بالإضافة إلى تقديم ورش للأطفال لا تتعدى مدتها الـ3 دقائق، يتم فيها استخدام العرائس وتقديم «حواديت» للأطفال عن الإجراءات الاحترازية وعن بعض الحيوانات وصفاتها، وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ويضم جناح وزارة الشباب أيضاً قسم للتثقيف السياسي، وهو مخصص للنشء والشباب، وأيضا بعض البرامج التوعوية السياسية، مثل برنامج «سلاحنا لبكرة»، وهو خاص بتوعية الطفل بحقوقه وواجباته والمواطنة، وأيضا داخل جناح الوزارة توجد منشورات دعائية وتوعوية موجهة للأسر لدعم الصحة النفسية للطفل وتنشئة طفل سليم ليس لديه مشكلات أو اضطرابات نفسية، علاوة على أعمال شباب الكُتاب والمتمثلة في نشر إصدارات مسابقة إبداع، حيث يتم نشر الـ3 مراكز الأولى الفائزة بمسابقة إبداع، سواء الرواية أو القصة القصيرة أو الدواوين الشعرية، ويتم توزيع تلك الأعمال مجانا للجمهور.

كما تفقد أجنحة وزارات الدفاع والداخلية والهيئة العامة المصرية للكتاب، واستمع خلال جولته بجناح وزارة الدفاع لشرح عن إصدرات وزراة الدفاع، كما تعرف على أقسام الجناح والذي يضم 10 أقسام، وهى «التراث العسكري»، «المعرفة العامة»، «مكتبة التاريخ»، «شخصيات عسكرية»، «أبطال من حرب أكتوبر»، «إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة»، «معهد اللغات»، «نظم المعلومات»، «العلوم البحثية والموسوعات العسكرية»، و«جهاز العمل النفسي».

وتعرف «صبحي» خلال جولته بجناح وزارة الدفاع على شخصية الجناح حيث وقع الاختيار على الفريق أول محمد فوزي، نظرا للدور الهام الذي قام به في بناء الجيش المصري بعد هزيمة 1967، وإعادة بناء شخصية المقاتل، ويشمل الجناح أيضا شاشة تفاعلية تعرض أحدث المناورات للقوات المسلحة، التي أقيمت في مايو 2021.

وخلال تواجده بجناح وزارة الداخلية، استمع لشرح عن أحدث الإصدرات التي تخص القطاع الشرطي من إصدرات عن الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وكذلك أهم الكتيبات التي إنجازها، لاستعراض نتائج الموتمرات والندوات العلمية التي تقوم بها وزراة الداخلية طوال العام.

ويشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام، وجود المنصة الإلكترونية، والتى بها أول معرض افتراضى موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيا على المنصة، حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتضم عدد الأجنحة في معرض الكتاب 756 جناحا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 823 دار نشر، حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين «نشر عام» 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين «كتاب أجنبى» 40 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين «كتاب الأطفال» 47 دار نشر.