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نادال يقترب من العودة لملاعب التنس

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نادال يقترب من العودة لملاعب التنس نادال يقترب من العودة لملاعب التنس

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يتطلع رفائيل نادال المصنف الثالث عالميا لمنافسات التنس، لتجاوز الخسارة في قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام نوفاك ديوكوفيتش لأول مرة خلال أكثر من شهر في بطولة سيتي المفتوحة في واشنطن، إذ يتطلع اللاعب الإسباني ل.

وكانت آخر مباراة لنادال في رولان جاروس، حين خرج على يد ديوكوفيتش في مباراة ملحمية من 4 مجموعات في 11 يونيو الماضي، وهي ثالث هزيمة له في ملاعب باريس الرملية، حيث حقق لقب البطولة 13 مرة وهو رقم قياسي.

وأعلن بعدها نادال (35 عاما) انسحابه من بطولة ويمبلدون ومن أولمبياد طوكيو، قائلا إنه اتخذ القرار بعد استشارة فريقه بهدف تمديد مسيرته.

وأعلن منظمو البطولة في واشنطن اليوم الخميس عن مشاركة نادال.

وقال نادال «أتطلع للعب مجددا وواشنطن ستكون أفضل بداية بالنسبة لي مع التحول للصيف الأمريكي».

المصرى اليوم

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