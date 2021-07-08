أحمد الطيب لـ «شوبير»: «صوتك غير مقبول في التعليق ومبقتش صاحبي»

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قال أحمد الطيب المعلق الرياضي، إن التعليق الرياضي على المباريات يضيف مذاق خاص شريطة أن يكون المعلق يتسم بالقبول وروعة الصوت أثناء التعليق.

وأكد الطيب في تصريحات تليفزيونية أن صوت أحمد شوبير في التعليق على المباريات «وحش جدا وغير مقبول» لكنه قد يكون مقدم برامج كويس لذلك أنصحه بالابتعاد عن كابينة التعليق والتركيز في تقديم البرامج.

وأضاف: «علاقتي بأحمد شوبير انتهت.. كان في يوم من الأيام صاحبي وصديقي آما الآن فشوبير ليس صديقي ولا صاحبي».

كانت الفترة الماضية قد شهدت شد وجذب بين شوبير والطيب وصلت لساحات القضاء وتغريم الطرفين ماليا لتغلق القضية.