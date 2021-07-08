جنوب أفريقيا.. إصابة أكثر من 180 ألف طفل بفيروس كورونا

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تسجيل 26.485 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن معهد جنوب أفريقيا للأمراض المعدية، اليوم، عن إصابة أكثر من 180 ألف طفل بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جنوب أفريقيا منذ مارس 2020.

وأوضح المعهد، في تقرير للرصد الوبائي، أن 184,187 حالة إصابة مؤكَّدة بفيروس "كوفيد-19"، سُجّلت بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة، بما في ذلك 11,129 عولجوا في المستشفى".

ووفقًا لوزارة الصحة في جنوب أفريقيا: فقد سجّل هذا الأسبوع رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بلغ 26.485 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الحالات مليونين و80 ألفًا، من بينهم 62 ألف حالة وفاة.