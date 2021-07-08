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مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند

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مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند
تم تخريج عدد من المتدربين من الشباب والفتيات

مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات دعم سبل العيش للنساء والشباب في صوماليلاند، ضمن مشروع تعزيز الحماية المتكاملة للنساء والأطفال المتضررين من النزوح في جوبالاند وصوماليلاند.

وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في أفريقيا يوسف الرحمة، أنه تم تخريج عدد من المتدرّبين من الشباب والفتيات في دورات الحاسب الآلي والسباكة والكهرباء والخياطة وتصنيع البخور، كما تم توزيع شهادات التخرج على المتدربين وتزويدهم بالمعدات والأجهزة اللازمة لتمكينهم من ممارسة مهنهم التي تعلموها خلال الدورات، ودعمًا لسبل العيش، ولتكون مصدر دخل لهم ولعائلاتهم.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب الصومالي الشقيق ودعمه بمختلف المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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