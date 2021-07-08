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رئيس مدينة سفاجا تبحث مع لجنة جهاز النقل تراخيص الشركات ومتابعة إنشاء المواقف

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رئيس مدينة سفاجا تبحث مع لجنة جهاز النقل تراخيص الشركات ومتابعة إنشاء المواقف رئيس مدينة سفاجا تبحث مع لجنة جهاز النقل تراخيص الشركات ومتابعة إنشاء المواقف

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عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، اجتماع مع لجنة من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بحضور مدير إدارة المواقف وذلك لمراجعة تراخيص الشركات ومتابعة إنشاء المواقف ومناقشة مشروعات النقل بالمدينة والمواقف ومحطات الانتظار .

أكدت «المغربي»، أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع جهاز النقل البري في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكات نقل حديثة وتعظيم منظومة النقل الجماعي في .

أوضحت رئيس المدينة أن منظومة النقل البري والجماعي سوف تشهد عدد من المشروعات الهامة والتي تعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات ولمجابهة زيادة الطلب وتوفير خدمات نقل تتماشي مع النهضة الحضارية لمدن البحر الأحمر .

فيما قامت اللجنة بالمرور على عدد من شركات النقل بالمدينة لمراجعة التراخيص والأوراق الرسمية وتم إغلاق ٧ مكاتب مخالفة وانذار البعض الاخر بسرعة الانتهاء من الأوراق الرسمية وتلافي الملاحظات من قبل اللجنة .

المصرى اليوم

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