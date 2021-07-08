بينها الباقوري والطيب والطهطاوي.. سفاجا تواصل إعادة ترقيم وتسمية الشوارع والأحياء

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واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، اليوم الخميس، عملية إعادة ترقيم وتسمية أسماء المناطق والأحياء والشوارع بالمدينة، إضافة إلى استكمال رفع كفاءة لافتات أسماء الشوارع والمحاور والميادين، والمعالم الرئيسية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة .

وأكدت رئيس المدينة على أنه تم تعليق لافتات بأسماء الشوارع بالمدينة، موضحةً أنه يتم تسمية الشوارع بأسماء اعتبارية لإضافة طابع خاص للمدينة، حيث تم تغيير أسماء عدة شوارع في منطقة الاشغال منها «عمربن الخطاب، عبدالرحمن الابنودي(عدد ٢ لوحة)، سيدي عبدالرحيم القنائي، أبوألفضل ألدندراوي، الشيخ الطيب، رفاعة الطهطاوي، الشيخ الباقوري(عدد٢ لوحة)، الامام الشافعي، المهدي، الصفا، الأمل(عدد٣ لوحة)، شدوان(عدد٢ لوحة)» وفي عدة شوارع بمنطقة سفاجا البلد مثل «الأمير، بورسعيد، الساحة الشاذلية، المجد(عدد٤ لافتات) .

أوضحت «المغربي» أن الإدارة الهندسية بالتنسيق مع مركز الصيانة بالتعاون مع بعض العمال الفنيين من إدارة سفاجا التعليمية قامت بتجهيز 24 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع بمنطقتي الاشغال وسفاجا البلد وهي (١٧ لوحة بالاشغال+٧ لوحات بسفاجا البلد) وتم تعليق وتغير اللافتات القديمة منها .