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المتهمة بقتل والدها بقليوب: «كان أبًا قاسيًا.. وأساء معاملتنا بعد وفاة أمي»

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المتهمة بقتل والدها بقليوب: «كان أبًا قاسيًا.. وأساء معاملتنا بعد وفاة أمي» المتهمة بقتل والدها بقليوب: «كان أبًا قاسيًا.. وأساء معاملتنا بعد وفاة أمي»

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قررت نيابة مركز قليوب، الخميس، حبس فتاة 16 عامًا 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل والدها بسبب سوء معاملته لها ولأخواتها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى حيث تسللت إلى غرفة نومة أثناء استغراقه في النوم، وخنقته بحزام ملابس من القماش حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة والتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية في التحقيقات، حيث قالت إنه بعد وفاة والدتها في شهر يناير الماضى إثر معاناتها من أمراض مزمنة بالصدر وعدم اهتمام والدها بها وبأشقائها حيث تزوج من سيدة أخرى منذ شهر تقريبًا أساء معاملتها وأشقائها ما دفعها للتفكير في التخلص منه لأنه «أب قاسى»، حسب قولها.

وأضافت أنها انتظرت خلوده والأسرة للنوم وتسللت لغرفته، وقامت بخنقه باستخدام حزام ملابس من القماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأرشدت عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب تلقت بلاغًا بالعثور على جثة عامل خردة داخل منزله، وبها آثار خنق، وأخطرت مديرية أمن القليوبية وتشكل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية وتبين من التحريات أن ابنة المجنى عليه تخلصت منه خنقًا، لسوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى.

وتبين أن القتيل «عامل خردة»، 46 عامًا، حيث توصلت التحريات إلى وجود شبهة جنائية، وأن مرتكب الواقعة ابنته، 16 عامًا، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أصدرت القرار السابق.

المصرى اليوم

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