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أعلن أوجستي بوش، المدير الفني لفريق رجال سلة الزمالك، رحيله وعدم تمديد تعاقده بعد نهاية الموسم، بعد نجاحه في تحقيق لقبي دوري السوبر وبطولة إفريقيا للأندية مع القلعة البيضاء.

وكتب أوجستي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «في هذا اليوم أعلن قراري بعدم تمديد تعاقدي مع الزمالك، كان موسم كابوسا ولكنه انتهى بأفضل طريقة ممكنة، سوف احتفظ بالذكريات الرائعة، أود أن أشكر حسين لبيب رئيس النادي ومجلسه على كل مجهوداتهم التي بذلوها للنادي في الأسابيع الأخيرة».

وأضاف: «ممتن جدا بالحصول على فرصة العمل مع تلك المجموعة الرائعة من اللاعبين والجهاز الفني، تركيزهم الشديد على أهدافنا المشتركة كان سببا رئيسيا في نجاحنا في النهاية، إلى جماهير الزمالك أشكركم على ذلك الحب والدعم».