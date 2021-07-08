أخبار عاجلة

محافظ المنوفية يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشهداء -
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية وتوزيع اللحوم علي الفقراء -
دراسة تكشف: عَرض واحد يثبت الإصابة بـ«كوفيد 19» بعد تلقي جرعتي اللقاح -
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم علنًا ​​أو سرًا كل خرق يأتي من لبنان -
"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح -
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات -
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية -
محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة -
ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحطُّم طائرة يودي بحياة 3 لبنانيين

Print
تحطُّم طائرة يودي بحياة 3 لبنانيين تحطُّم طائرة يودي بحياة 3 لبنانيين
طرأ عطل على محركها

تحطُّم طائرة يودي بحياة 3 لبنانيين

تحطّمت طائرة لبنانية صغيرة، اليوم (الخميس)؛ إثر اصطدامها بجبل في غوسطا في منطقة كسروان "جبل لبنان الشمالي"؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص كانوا على متنها؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأوضح رئيس بلدية غوسطا زياد شلفون، أن الطائرة تابعة لشركة "أوبن سكاي أفياشن" السياحية.

وأضاف: أنها كانت تحمل 3 أشخاص هم: قائد الطائرة، وشاب لبناني وشقيقته، وقد قتلوا على الفور.

وبيّن "شلفون" أن عطلًا طرأ على الطائرة، فاصطدمت بشكل خفيف بأسطح أحد المنازل قبل أن ترتطم بالأحراش.

وأفاد بأن الطائرة كانت تتجه صعودًا من البحر نحو الأعلى قبل أن يطرأ العطل على محركها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

"سلطان بن سلمان" و"عبدالعزيز بن سلمان" يؤدّيان صلاة الجنازة على "الشيخ ثنيان"

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

كورونا.. تونس تسجل 5359 إصابة جديدة و844 حالة بلبنان

"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة