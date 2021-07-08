الأهلى يقترب من حسم صفقة لاتينية .. والتعاقدات تجتمع مع موسيمانى

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تستعد لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، للكشف عن صفقة سوبر يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على إتمامها للتعاقد مع مهاجم من أمريكا الجنوبية بمواصفات عالية وبمقابل يصل الى 5 ملايين دولار، ويساهم فى عملية الشراء ياسين منصور رئيس شركة الأهلى لكرة القدم والذى وعد بضم صفقة سوبر لتدعيم الفريق بدماء جديدة.وتتكتم لجنة التعاقدات عل إسم اللاعب لحين التوصل الى إتفاق نهائى بشأن العقد.

وينتظر أن تعقد لجنة التعاقدات جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى عقب العودة من المغرب وخوض مباراة النهائى الافريقي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقررة يوم 17 يوليو الجارى لاطلاعه على تفاصيل التفاوض مع اللاعب الاجنبى بجانب دراسة السير الذاتية لباقى اللاعبين المرشحين للانضمام الى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد .

اويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة مهمة في بطولة الدوري الممتاز اليوم الخميس، عندما يحل ضيفا على فريق المقاولون العرب في التاسعة مساء على استاد بترو سبورت، المؤجلة من الأسبوع الـ26 ضمن منافسات المسابقة.

ويسعى الأهليٕ لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة المقاولون اليوم وفي رصيده 45 نقطة جمعها من21 مواجهة بعدما حقق الفوز في 13 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة».

وتعادل في 6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز » والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

فيما يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم برصيد 29 نقطة جمعها من 26 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر في 11 مباراة.