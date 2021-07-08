الأهلي يعلن تفاصيل صفقة كريم فؤاد فى مؤتمر صحفي عقب النهائى الأفريقي

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أتمت ادارة النادى الاهلى إجراءات التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم وسيتم الاعلان الرسمى فى مؤتمر صحفى عقب عودة الفريق من المغرب وإنتهاء مباراتة مع كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال،

وحصل الاهلى علي توقيع اللاعب لمدة خمس سنوات بعد الإتفاق مع مسئولي النجوم برئاسة محمد الطويلة على كافة التفاصيل الخاصة ووقع اللاعب بشكل رسمي وتم توقيع العقود مع ناديه فى صفقة كلفت الاهلي مبلغ 15 مليون جنيه تم تسليم شيك مقبول الدفع فوراً كمقدم للتعاقد، على أن يتم تقسيط الجزء الباقي من الصفقة على دفعات.

يُذكر أن كريم فؤاد البالغ من العمر 21 عامًا والذي يشغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر قد خاض 60 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، نجح خلالهم في صناعة 6 أهداف، وذلك بعدما انتقل لصفوف إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون جنيه.