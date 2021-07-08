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وزيرة الثقافة الليبية تزور دار الكتب المصرية بباب الخلق

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وزيرة الثقافة الليبية تزور دار الكتب المصرية بباب الخلق وزيرة الثقافة الليبية تزور دار الكتب المصرية بباب الخلق

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قامت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية مبروكة توجي، بزيارة دار الكتب المصرية بباب الخلق، وذلك في إطار زيارتها لعدد من المواقع التراثية والمؤسسات الثقافية المصرية التي شملت أهرامات الجيزة، متحف الحضارة المصرية في الفسطاط، المبنى التاريخى لدار الكتب المصرية بباب الخلق، مكتبة الإسكندرية ومدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة ٦ أكتوبر.

وتفقدت الوزيرة العرض المتحفي بدار الكتب بما يشمله من مقتنيات نادرة، كما تفقدت مكتبة ثروت عكاشة وأبدت إعجابها بالطراز المعماري المتميز للمبنى الذي يعود تاريخ افتتاحه إلى ١٩٠٤. واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي لتاريخ دار الكتب المصرية والدور الذي تلعبه الدار في حفظ وصيانة ورقمنة التراث من خلال مراكزها العلمية المتخصصة مثل مركز تحقيق التراث ومركز تاريخ المعاصر ومركز الترميم الذي يعد أحد أكبر وأهم مراكز الترميم في الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء أيضا التعرف على الإدارات المماثلة لدار الكتب داخل وزارة الثقافة الليبية وتصور لأوجه التعاون المشترك مستقبلا.

وقامت الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، في ختام الزيارة بإهداء الوزيرة مبروكة توجي عدد من الإصدارات المتميزة لدار الكتب والوثائق من أهمها: روائع فن الخط، نوادر المخطوطات، وكنوز دار الكتب.

المصرى اليوم

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