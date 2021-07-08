مشوار الدكتور مصطفي صفوان ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل معرض القاهرة الدولي، للكتاب تقديم فعالياته الثقافية والفنية عبر منصته الإلكترونية، وضمن فعاليات «الثقافة في بيتك» نجد الحديث عن الأعلام ويدور الحديث حول الدكتور مصطفى صفوان، وقامت بتقديمه الدكتورة آمال كمال، والدكتور محمد خطاب.

قالت الدكتور آمال كمال، أستاذة التحليل النفسي بجامعة عين شمس، إن الدكتور مصطفى صفوان هو محلل نفسي مصري وفيلسوف ومفكر استثنائي في تاريخ الفكر الإنساني، وخاصة التحليل النفسي، درس الفلسفة في جامعة الإسكندرية، ثم درس علم النفس، وهو من مواليد الإسكندرية عام 1921 ورحل العام الماضي في نوفمبر 2020

وأضافت أنه سافر إلى باريس في الأربعينيات لاستكمال دراسته، وهناك التقى عددا من علماء النفس والمحللين النفسيين، مثل دانيال لاجاش، وباشلار، وجاك لاكان، وهو صاحب التيار اللاكاني المجدد لفكر فرويد في التحليل النفسي.

كمال أشارت أيضا إلى أن صفوان سار على نهج جاك لاكان وأصبح صديقا له وأشرف لاكان على الكثير من الحالات التي كان يحللها مصطفى صفوان، عاد صفوان إلى مصر في فترة الخمسينيات، بعد أن أنهى دراسته في باريس، ولظروف لم يستطع العودة مرة أخرى إلى باريس، ومكث في مصر حوالي 5 سنوات كانت كافية لكي يقوم بترجمة كتاب فرويد الأشهر «تفسير الأحلام»، وهو كتاب مهم لا غنى لأي من المتخصصين عنه.

وأشارت في ختام حديثها إلى وصف الدكتور مصطفى حجازي المحلل النفسي والمترجم اللبناني الذي أطلقه على الدكتور صفوان كمحلل نفسي، إذ وصفه بأنه يقوم على إجادة فن الصمت ويكتفي بإلقاء ملاحظاته كإشارات ضوء سريعة على بعض تداعيات المُحلل، على شكل إشارات، أو تكرار لكلمة أو أن يطلب منه أن يعيد جملة وهذا من شأنه أن يعيد الشخص للوعي بذاته.

ولفتت إلى عدد يناير من مجلة علم النفس الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي قدمت ملفا كاملا عن صفوان تقديرا لهذا الرجل الذي سيظل حضوره دائما.