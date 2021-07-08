رئيس جامعة المنوفية يتفقد فعاليات القافلة الطبية بقرية دمليج ضمن مبادرة حياة كريمة

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تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فعاليات القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية إلى قرية دمليج وذلك في اطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وإشراف وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الجامعة.

أكد الدكتور عادل مبارك أن مبادرة «حياه كريمة» التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تعد من أهم المبادرات الوطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، وأهمية مشاركة الجامعة في العمل على تحقيق أهداف المبادرة وتنفيذ الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في هذه القرى.

وقام مبارك يرافقه وفد من مجلس الوزراء والدكتور عبدالرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عبدالرحمن السباعى وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بتفقد فعاليات القافلة التي شملت تخصصات (العيون، الجلدية، القلب، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، الجراحة العامة، الأنف والاذن، الأمراض النفسية والعصبية، طب المناطق الحارة، العمليات الجراحية، الأطراف الصناعية، الأورام، الأسنان) على نفقة الدولة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وكلية الطب البشري وطب الاسنان جامعة المنوفية والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشؤون الصحية بالمنوفية والمركز القومي للعيون بروض الفرج.

كما أكد مبارك للمشاركين في فعاليات القافلة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون اللازمة للمشاركة في تنفيذ أنشطة المبادرة ليس فقط على مستوى محافظة المنوفية ولكن على استعداد لتغطية كافة المحافظات وتوجيه قوافل متكاملة لجميع القرى.