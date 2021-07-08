في بني سويف.. كيلو البلدى بـ90 جنيها والسوداني بـ85 والخراف بـ110

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افتتح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف«اليوم»معرض بيع اللحوم والسلع الغذائية بحديقة النصر بمدينة بني سويف،ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك،وذلك بحضور عضو مجلس النواب طه الناظر،والمهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، المستشار حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف،الدكتور عصام يحيي مدير الطب البيطري،الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المعرض،الذي أقامته المحافظة ،بعنوان«أضحى مبارك»،تحت رعاية المحافظ،ويستمر حتى يوم 20 يوليو الجاري،لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم البلدية بسعر90جنيه للكيلو،السودانية بسعر 85 جنيه،و110 جنيه للكيلو من الخراف،و65 جنيه للكيلو«قائم»خراف حية،بالإضافة إلى السلع الغذائية والأساسية من السكر والزيوت والمنظفات والمخللات والحلويات ،وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ،وذلك للتيسير على المواطنين في توفير احتياجاتهم من تلك السلع خلال العيد،حيث يشرف على تنظيم المعرض الغرفة التجارية والتموين وبالتعاون مع الطب البيطري والصحة والوحدة المحلية،ويشارك فيه مجموعة من شركات وعارضين من القطاع الخاص بجانب الشركة المصرية لتجارة الجملة.

كما تجول المحافظ داخل المعرض،متفقداً حركة البيع والشراء والتيسيرات المقدمة ،والالتزام بالإجراءات الوقائية، وتبادل الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا بالمعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة بالمعرض،حيث يشهد المعرض إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة،وذلك وفق ضوابط ترتكز على تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية نظرا لتداعيات كورونا.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بتشكيل لجنة ميدانية «على مدار الساعة»تضم مباحث التموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة،لمتابعة التزام التجار بالأسعار المعلنة والمتفق عليها مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية والشركات المشاركة في المعرض واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

حيث شدد المحافظ على المتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج من المعرض،لتجنب الزحام خاصة مع زيادة الإقبال المتوقع على المعرض بالحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا،ومراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعوية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة.

وأشار المحافظ أنه يتم حاليا إقامة شوادر مماثلة لبيع اللحوم بمراكز ومدن الوحدات المحلية الأخرى،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لطرح اللحوم والسلع الغذائية ،للتيسير على المواطنين ،ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تقل عن أسعار السوق خاصة اللحوم التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة الكريمة،وذلك عن طريق التوسع في إقامة شوادر ومنافذ لبيع اللحوم البلدية والمجمدة وطرحها بأسعار مناسبة وزيادة المعروض منها لمواجهة الاستهلاك المتزايد والمتربط بالعيد