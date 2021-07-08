«المهندسين»: ننسق مع كليات الهندسة بالجامعات لتحقيق التنمية المستدامة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن النقابة تهتم بشكل كبير بتحقيق التنمية المستدامة، وتنسق وتتعاون بشأنها مع كليات الهندسة بكافة جامعات مصر، جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي للطلاب والملتقي الفكري للمجتمع المدني ببني سويف، والذي انعقد تحت شعار «دور التخصصات الهندسية في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع الوطني» أن للهندسة دور رئيسي في دعم النمو وتطوير البنية التحتية الأساسية، ورفاهية الإنسان، وضمان قدرة المهندسين، والعلماء على تصميم حلول للتحديات المحلية والعالمية.

وأضاف «ناصر»: «واستمرارا لدور النقابة في دعم التنمية الشاملة بصعيد مصر، أهنئ شباب المهندسين الموفقين في عرض وتقديم مشاريع التخرج المتميزة، والقادرة على تحقيق مردود ايجابي كبير في تحقيق التنمية المجتمعية بالصعيد».

وافتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات المؤتمر العلمي للطلاب والملتقى الفكري للمجتمع المدني، الذي نظمته كلية الهندسة بجامعة النهضة، تحت عنوان «دور التخصصات الهندسية في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع المدني”