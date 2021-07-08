ضبط 6 أشخاص سرقوا 223 ألف ريال
الصحة السعودية تسجل 1257 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1257 حالة مؤكدة وتعافي 1484 حالة فيما بلغ...
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول...
فازت المملكة العربية السعودية، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها...
فيما بلغت أطوال شبكات تصريف الأمطار ودرء السيول الرئيسية والفرعية في المملكة في 2020، 6.698.253 مترا، كشفت إحصائية وزارة الشؤون البلدية...
8 حوادث شاحنات مروعة
إجراءات مرورية غير مسبوقة، تتبعها المملكة حفاظًا على أرواح مواطنيها ومقيميها، إلا أن حوادث الطرق تحصد العديد من الأرواح يوميًا،...
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعاقد مع شركة تقنية مختصة لتوريد «نظام الحضور الذكي»، وهو نظام يمكن الموظفين...
دافعت أمانة منطقة المدينة المنورة عن أدائها أمام بلاغات المواطنين حول مشاريع الطرق والأرصفة، والتي وصلت إلى 3279 بلاغا خلال مايو،...