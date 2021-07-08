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ضبط 6 أشخاص سرقوا 223 ألف ريال

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الصحة تسجل 1257 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1257 حالة مؤكدة وتعافي 1484 حالة فيما بلغ...

a436fc7ea7.jpgالرياض: محمد العواجي
b4d869da25.jpg28 ذو القعدة 1442 هـ

ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (52) مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو

فازت المملكة العربية السعودية، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

الجنوب وحفر الباطن الأقل في تصريف الأمطار

فيما بلغت أطوال شبكات تصريف الأمطار ودرء السيول الرئيسية والفرعية في المملكة في 2020، 6.698.253 مترا، كشفت إحصائية وزارة الشؤون البلدية...

icon-byline.pngجازان : عبدالله سهل
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ
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8 شاحنات مروعة

إجراءات مرورية غير مسبوقة، تتبعها المملكة حفاظًا على أرواح مواطنيها ومقيميها، إلا أن حوادث الطرق تحصد العديد من الأرواح يوميًا،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png28 ذو القعدة 1442 هـ

حضور ذكي لموظفي الموارد

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعاقد مع شركة تقنية مختصة لتوريد «نظام الحضور الذكي»، وهو نظام يمكن الموظفين...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png27 ذو القعدة 1442 هـ
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أمانة المدينة للأهالي: تعديلاتنا مدروسة

دافعت أمانة منطقة المدينة المنورة عن أدائها أمام بلاغات المواطنين حول مشاريع الطرق والأرصفة، والتي وصلت إلى 3279 بلاغا خلال مايو،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : سعد الحربي
icon-clock.png27 ذو القعدة 1442 هـ

الوطن السعودية

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