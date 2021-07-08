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"شرطة الرياض" تطيح بمخالفين يسلبون عملاء البنوك تحت تهديد السلاح
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:47 مساءً
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:47 مساءً
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:41 مساءً
حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:40 مساءً
"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:32 مساءً
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب"
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:32 مساءً
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:32 مساءً
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير
-
الأحد 25 يوليو 2021 05:32 مساءً
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فيديو
فيديو اليوم السابع
الرئيس السيسى يوجه رسائل احترام وتقدير للمرأة والخارجية تحث مجلس الأمن بإتفاق ملزم حول سد النهضة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 08 يوليو 2021 02:48 مساءً
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