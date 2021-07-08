انتخاب أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط للدورة الثالثة

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أعلن المجلس التنفيذي الأعلى لاتحاد غرف البحر الأبيض، (إسكامي)، انتخاب أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، رئيسًا للإسكامي لدورة جديدة ثالثة.

وذكرت الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه سيتم تنظيم احتفالية بالمحافظة بمناسبة مرور 40 عامًا على الاتحاد، بالتزامن مع مرور 100 عامَا على غرفة الإسكندرية، العام المقبل 2022، مع تنظيم معرض لمشاريع دعم القطاع الخاص والغرف الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تتجاوز الـ180 مليون يورو.

يذكر أن «الإسكامي» يجمع أكثر من 500 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض، ويجمع أكثر من 22 مليون شركة، ومنذ عام 1982 هو الممثل الرسمي للقطاع الخاص لدى الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، وتشارك رسميا في كافة الاجتماعات الوزارية الأورومتوسطية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشؤون الاقتصادية.

كما تنفذ الغرف الأعضاء مشاريع إقليمية تساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بموازنة تتجاوز 180 مليون يورو في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الاقليمية، والنقل واللوجيستيات، وتنمية مشاركة العاملين بالخارج في تنمية بلادهم، إلى جانب البرنامج الإقليمي لتنمية التجارة والاستثمار.