أخبار عاجلة

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا -
شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة -
التقديم إلكترونيا.. تعرف على شروط ألف وظيفة بمصلحة الجمارك -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انتخاب أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط للدورة الثالثة

Print
انتخاب أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط للدورة الثالثة انتخاب أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط للدورة الثالثة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس التنفيذي الأعلى لاتحاد غرف البحر الأبيض، (إسكامي)، انتخاب أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، رئيسًا للإسكامي لدورة جديدة ثالثة.

وذكرت الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه سيتم تنظيم احتفالية بالمحافظة بمناسبة مرور 40 عامًا على الاتحاد، بالتزامن مع مرور 100 عامَا على غرفة الإسكندرية، العام المقبل 2022، مع تنظيم معرض لمشاريع دعم القطاع الخاص والغرف الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تتجاوز الـ180 مليون يورو.

يذكر أن «الإسكامي» يجمع أكثر من 500 غرفة من 23 دولة مطلة على البحر الأبيض، ويجمع أكثر من 22 مليون شركة، ومنذ عام 1982 هو الممثل الرسمي للقطاع الخاص لدى الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، وتشارك رسميا في كافة الاجتماعات الوزارية الأورومتوسطية المعنية بالتجارة والصناعة والخدمات والشؤون الاقتصادية.

كما تنفذ الغرف الأعضاء مشاريع إقليمية تساهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي بموازنة تتجاوز 180 مليون يورو في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية، والسياحة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والبيئة والتدريب من أجل التوظيف، والتنمية الاقليمية، والنقل واللوجيستيات، وتنمية مشاركة العاملين بالخارج في تنمية بلادهم، إلى جانب البرنامج الإقليمي لتنمية التجارة والاستثمار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات

تردد قناة روتانا سينما الجديد Rotana Cinema على قمري نايل سات وعرب سات

حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالشرقية

محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة

محافظ الشرقية ووكيل وزارة الأوقاف يوزعان 4 أطنان لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة

ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص

ضمن مشروع حدائق الفسطاط.. رئيس الوزراء يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص