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برلماني: تمكين المراة اقتصاديًا يساعد على تحريك عجله النشاط الاقتصادي

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برلماني: تمكين المراة اقتصاديًا يساعد على تحريك عجله النشاط الاقتصادي برلماني: تمكين المراة اقتصاديًا يساعد على تحريك عجله النشاط الاقتصادي

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قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح ، إنشاء مركز بحث فكري للمرأة داخل منظمة التعاون الإسلامي، خطوة جيدًا واستكمالًا لحقوق المرأة في المجتمع المصري، كما أنها تُساعد على النهوض بأحوال المرأة في العالم الإسلامي.

وأوضح الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه لايمكن لأحد أن ينكر الدور التي تقوم به منظمة التعاون الإسلامى في تعزيز دور المرأة خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه منذ أن تولى فخامة الرئيس حكم البلاد وهو يحرص على تدعيم المرأة في شتي المجالات ليأتي الدور الأن على تمكينها أقتصاديًا، من أجل تحقيق قيم المساواة بين الجنسين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المراة المصرية كان لها تأثير قوي على التنمية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها عملت على تحريك عجله النشاط الاقتصادي في مختلف الأعمال وبجميع المشروعات، ما انعكس قوي على عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

المصرى اليوم

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