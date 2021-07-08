المشدد 6 سنوات لسائق حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الحادية عشر، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الإبراهيمية أكدتها التحريات، بقيام «ش. ع. ا» ٢١ عاما، سائق توك توك ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه حال استقلاله دراجة بخارية توك توك، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وكيس بلاستيكي بداخله ١٠ لفافات سلوفانية لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.