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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق إنه قرر تأجيل زيارة النادي والعودة كرئيس لنادي الزمالك والتى كان مقرراً لها الخميس بسبب أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.

كان مرتضى منصور قد أكد في فيديو له عبر صفحته الرسمية أنه سيعود يوم الخميس 8 يوليو لرئاسة نادي الزمالك من جديد، فيما أعلن أشرف صبحي أن عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك هدفها جمع متعلقاته من النادي وبموافقة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وقال مرتضى في فيديو له صباح اليوم الخميس: «عرفت على المواقع والصفحات إن في جماهير كتير جاية يوم الخميس، ناس رجعت من المصيف عشاني».

وأضاف مرتضى: «مصر أهم إحنا عندنا معركة دبلوماسية خطيرة في مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ومياه النيل وبناءً عليه أنا قررت أنا وأسرتي تأجيل زيارتي لنادي الزمالك بسبب الأزمة الحالية في سد النهضة».