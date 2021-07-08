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: قررت تأجيل عودتي لرئاسة بسبب أزمة سد النهضة

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مرتضى منصور : قررت تأجيل عودتي لرئاسة الزمالك بسبب أزمة سد النهضة : قررت تأجيل عودتي لرئاسة بسبب أزمة سد النهضة

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قال رئيس نادي السابق إنه قرر تأجيل زيارة النادي والعودة كرئيس لنادي الزمالك والتى كان مقرراً لها الخميس بسبب أزمة سد النهضة بين وإثيوبيا.

كان مرتضى منصور قد أكد في له عبر صفحته الرسمية أنه سيعود يوم الخميس 8 يوليو لرئاسة نادي الزمالك من جديد، فيما أعلن أشرف صبحي أن عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك هدفها جمع متعلقاته من النادي وبموافقة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

وقال مرتضى في فيديو له صباح اليوم الخميس: «عرفت على المواقع والصفحات إن في جماهير كتير جاية يوم الخميس، ناس رجعت من المصيف عشاني».

وأضاف مرتضى: «مصر أهم إحنا عندنا معركة دبلوماسية خطيرة في مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة ومياه النيل وبناءً عليه أنا قررت أنا وأسرتي تأجيل زيارتي لنادي الزمالك بسبب الأزمة الحالية في سد النهضة».

المصرى اليوم

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