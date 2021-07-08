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محافظ لدى "الطاقة الذرية": سعي إيران لإنتاج اليورانيوم دون ضرورة مثير للقلق

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محافظ السعودية لدى "الطاقة الذرية": سعي إيران لإنتاج اليورانيوم دون ضرورة مثير للقلق محافظ لدى "الطاقة الذرية": سعي إيران لإنتاج اليورانيوم دون ضرورة مثير للقلق
"عبدالله بن خالد" حذّر من عرقلة سياسة التصعيد للحوار مع طهران

محافظ السعودية لدى

قال السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم (الخميس): "إن ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المئة، من دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "إن هذا التوجه يؤثر سلباً على أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي، إذ لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير، فهي غير قابلة للعكس".

وشدد محافظ المملكة لدى "الطاقة الذرية" على أن الخطوات التصعيدية التي أعلنتها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي، وتؤكد نواياها وسعيها إلى الحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي.

وحذر من أن سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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