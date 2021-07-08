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عقدت اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية اجتماع اليوم مع مندوبي الاتحادات الرياضية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية تم خلاله شرح أخر التحديثات الطبية الصادرة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وخطة عمل اللجنة الطبية المصرية خلال دورة الألعاب قبل السفر وخلال البطولة.

الاجتماع عقد بحضور الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية ورئيس البعثة الطبية في أولمبياد طوكيو وأعضاء اللجنة الطبية الدكتور أحمد مسعد والدكتور ياسر حسني عبدالرحمن والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد أبو الفضل والدكتور محمد الجمال أخصائي التأهيل وحضور الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية باللجنة البارالمبية وجميع أفراد البعثة الطبية حصلوا على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان من خلال الدورات التي تمت خلال الفترة الماضية وحرصت اللجنة الطبية على الحصول على تراخيص مزاولة مهنة الطب في اليابان لتسهيل عمل البعثة المصرية خلال دورة الألعاب الأولمبية.

وشرح الدكتور حسن كمال أخر التعليمات الطبية والتحذيرات الصادرة من اللجنة المنظمة والتي تتعلق بنظام المسحة الخاصة بفيروس كورونا ونظام التتبع المطبق من خلال اللجنة المنظمة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بكل فرد في البعثة المصرية والذي سيتواجد على الهاتف الخاص بكل فرد.

وتم خلال الاجتماع عمل بعض التجارب والشرح لاستخدام التطبيق الإلكتروني ونظام التسجيل عليه ونظام التواصل بين اللجنة الطبية للبعثة وجميع المنتخبات المصرية

عرض رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية جميع التحذيرات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المنظمة حيث أن مخالفة التعليمات نتيجتها الترحيل مباشرة من اليابان في ظل الاجراءات الطبية المشددة والغير مسبوقة والتي يتم تطبيقها لأول مرة.

وأكد الدكتور حسن كمال خلال الاجتماع أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وفر كافة الإمكانيات الطبية للبعثة ليكون مقر البعثة الطبية المصرية عبارة عن مستشفى مصغر داخل مقر البعثة لمواجهة كافة الظروف الطارئة وتم الاستعانة بكل الأدوات الطبية والأجهزة الحديثة التي تحتاج إليها البعثة المصرية في طوكيو وتوفير وحدة علاج طبيعي على أعلى مستوى سيتم تواجدها مع البعثة الطبية من أجل توفير احتياجات جميع أفراد البعثة.

طلب رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من ممثلي الاتحادات والأجهزة الطبية للمنتخبات ضرورة تقديم احتياجات كل لاعب من الأدوات الطبية حيث أنه سيتم اصطحاب كافة الأدوات والاحتياجات من مصر.