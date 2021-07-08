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مفأجاة من العيار الثقيل فجرها وائل جمعة، مدافع منتخب مصر والأهلي الأسبق، خلال ظهور على شاشة قناة النادي الأهلي مساء أمس، في برنامج البيت الكبير. وقال: محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وقع من قبل على عقود انضمامه للقلعة الحمراء، إلا أن المفاوضات لم تكتمل في النهاية وانتقل اللاعب لصفوف الزمالك.

أضاف جمعة خلال تصريحاته المتلفزة: «عقد محمود الونش مع الأهلي معايا في البيت، والمفاوضات لم تكتمل وقتها وانتقل اللاعب لصفوف الزمالك، وهو أحد أفضل المدافعين في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، وأتمنى له التوفيق مع المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي بعد تواجده بالقائمة اللتي تشارك في أولمبياد طوكيو خلال الشهر الجاري، ضمن الثلاثي الكبار».