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أرقام كارتيرون مع .. مشوار الفرنسي مع الفارس الأبيض في بطولة الدوري

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أرقام كارتيرون مع الزمالك.. مشوار الفرنسي مع الفارس الأبيض في بطولة الدوري أرقام كارتيرون مع .. مشوار الفرنسي مع الفارس الأبيض في بطولة الدوري

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قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق حتى الآن 13 مباراة في الدوري مع الفريق منذ توليه المسؤلية الفنية. واستطاع الفرنسي أن يقود الزمالك للفوز في ثماني مواجهات أمام كل من الإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري وأسوان ومصر المقاصة.

وتعادل الفريق في أربع مواجهات أمام كل من المقاولون العرب وبيراميدز والاهلي والجونة، وخسر مباراة وحيدة أمام الأهلي في أولى مباريات المحلية مع الزمالك. ونجح الفريق تحت قيادة كارتيرون في إحراز 25 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا، ونجح في حصد 26 نقطة، وخرج الفريق بشباكه نظيفة في أربع مواجهات أمام الإنتاج الحربي والجونة وأسوان ومصر المقاصة.

المصرى اليوم

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