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الأكثر تسديدا على المرمى في بطولة الدوري الممتاز 2021

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الزمالك الأكثر تسديدا على المرمى في بطولة الدوري الممتاز 2021 الأكثر تسديدا على المرمى في بطولة الدوري الممتاز 2021

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يعتلي فريق الكرة الأول بنادي قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة حصدهم الفريق بعدما شارك في 27 لقاء، حيث حقق الانتصار في 18 لقاء وتعادل في 7 مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين.

وأحرز الزمالك خلال مشواره في بطولة الدوري حتى الآن 48 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا. ويتصدر فريق الزمالك قمة ترتيب الأندية الأكثر تسديدا على المرمى برصيد 371 تسديدة خلال 27 لقاء.

وجاء ترتيب الأندية الأكثر تسديدا على المرمى في الدوري الممتاز كالتالي:-

-الزمالك ٣٧١ تسديدة في ٢٧ مباراة.

-طلائع الجيش ٣٥٧ تسديدة في ٢٨ مباراة.

-الأهلي ٣١٤ تسديدة في ٢١ مباراة.

-المصري البورسعيدي ٣١٢ تسديدة في ٢٨ مباراة.

-سموحة ٣٠٣ تسديدة في ٢٨ مباراة.

-سيراميكا كليوباترا ٣٠٢ تسديدة في ٢٧ مباراة.

المصرى اليوم

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