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«حلبية» يكشف تفاصيل الاجتماع مع علي ماهر

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«حلبية» يكشف تفاصيل الاجتماع مع علي ماهر «حلبية» يكشف تفاصيل الاجتماع مع علي ماهر

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كشف عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن تفاصيل الجلسة التي جمعت أعضاء المجلس مع على ماهر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، خلال الساعات الماضية.

وقال عدنان حلبية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «تم عقد جلسة مع على ماهر، مساء أمس الأربعاء، تم خلالها بحث أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، والمشاكل التي يواجهها الفريق من أجل العمل على حلها، كما تم إزالة أي سوء تفاهم مع المدير الفني».

وأضاف :«علي ماهر، مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري، ولا توجد أي نية على الاطلاق لرحيله»، مضيفًا: «اتفقنا مع المدير الفني على تجديد التعاقد معه لمدة موسم أخر، ولكن لم يتم توقيع العقود حتى الآن».

وعن أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين، قال: «الأندية كلها تعاني من أزمات مالية، واتفقنا مع على ماهر، على صرف المستحقات المـتأخرة للاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري».

المصرى اليوم

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