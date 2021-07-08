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زي النهاردة من 20 سنة.. منتخب الشباب يحقق برونزية العالم

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زي النهاردة من 20 سنة.. منتخب الشباب يحقق برونزية العالم زي النهاردة من 20 سنة.. منتخب الشباب يحقق برونزية العالم

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مثل هذا اليوم من 20 سنة وتحديدا 8 يوليو 2001 نجح الشباب فى حصد الميدالية البرونزية لبطولة للناشئين والتى اقيمت بالأرجنتين، بعد الفوز فى مباراة تحديد المركز الثالث أمام منتخب بارجواى بهدف نظيف سجلة محمد اليمانى وتحصد ميدالية عالمية في كرة القدم.

وضمت القائمة المنتخب وقتها:

الجهاز الفني :

المدير الفني: شوقي غريب

المدرب العام: حمادة صدقي

مدرب حراس المرمى: أحمد سليمان

المدير الإداري: كمال حافظ

طبيب الفريق: مدحت مصطفى

مدلك الفريق: محمد حسني

مرافق البعثة: عبد المنعم الصاوي

مرافق البعثة: علاء عبد العزيز

مرافق البعثة: هشام عزمي

اللاعبين:
١- محمد صبحي

٢- وائل زنجا

٣- شريف إكرامي

٤- محمد العتراوي

٥- محمود محمود

٦- حسين أمين

٧- حسام غالي

٨- أبو المجد مصطفي

٩- أحمد سمير

١٠- أحمد أبو مسلم

١١- محمد شوقي

١٢- وائل رياض

١٣- محمد عبد الواحد

١٤- عادل مصطفي

١٥- عمرو حسن

١٦- رضا شحاتة

المصرى اليوم

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