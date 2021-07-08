شرطة نسائية امام اللجان .. تفاصيل خطة الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

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أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة المقرر لها 10 الجارى للعام الدراسى 2020/2021، وتستمر حتي 2 أغسطس المقبل، ووضعت الوزارة خطط التأمين الموسعة في كل المحافظات على مستوي الجمهورية .

تشمل الخطة الانتشار الأمني المكثف في محيط اللجان التي تستقبل الطلاب، لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، بجانب التشديد على اتباع كل الإجراءات لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان وكذلك مقر استراحات المدرسين، كما تم الاستعانة بالشرطة النسائية للمساهمة في اعمال التامين في كل اللجان .

كما قام مديري الامن بتعين تمركزات أمنية ثابتة، للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكل صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات في محيط اللجان إعمالا للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وتفقد مديري الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان الامتحانات ،للتأكد من جاهزية واستعداد كل القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.