أخبار عاجلة

"الداخلية العرب" يدين إطلاق الحوثي طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
"متحدث الصحة": المنحنى الوبائي في المملكة ثابت ومستقر -
"الحقباني" لـ"سبق": تكليف قطاع حجاج الداخل بموسمي الحج الاستثنائيين وسام فخر وشرف كبير -
تجاوز ماجد عبدالله وفؤاد وسالم.. "النجعي" هداف الأخضر في الأولمبياد -
ضربة موجعة.. الجيش اليمني يقتل 22 حوثياً ويأسر آخرين في كمين غرب مأرب -
لجنة من «البيئة» تعاين التلوث البترولي بشواطئ سفاجا -
شيكابالا يوجه رسالة إلى رمضان صبحي بعد الهجوم عليه عقب خسارة مصر من الأرجنتين..صورة -
التقديم إلكترونيا.. تعرف على شروط ألف وظيفة بمصلحة الجمارك -
دحر الحوثيين عن 3 مناطق استراتيجية في "رحبة مأرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

شرطة نسائية امام اللجان .. تفاصيل خطة الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

Print
شرطة نسائية امام اللجان .. تفاصيل خطة الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة. شرطة نسائية امام اللجان .. تفاصيل خطة الداخلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها لتأمين إمتحانات الثانوية العامة المقرر لها 10 الجارى للعام الدراسى 2020/2021، وتستمر حتي 2 أغسطس المقبل، ووضعت الوزارة خطط التأمين الموسعة في كل المحافظات على مستوي الجمهورية .

تشمل الخطة الانتشار الأمني المكثف في محيط اللجان التي تستقبل الطلاب، لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، بجانب التشديد على اتباع كل الإجراءات لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان وكذلك مقر استراحات المدرسين، كما تم الاستعانة بالشرطة النسائية للمساهمة في اعمال التامين في كل اللجان .

كما قام مديري الامن بتعين تمركزات أمنية ثابتة، للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكل صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات في محيط اللجان إعمالا للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار ؛ للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وتفقد مديري الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان الامتحانات ،للتأكد من جاهزية واستعداد كل القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أي شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

صحة حماس: وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع