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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «وادي النطرون - العلمين»

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بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «وادي النطرون - العلمين» بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «وادي النطرون - العلمين»

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق وادى النطرون العلمين عند الكيلو 55 وتم نقل المصابين إلى مستشفي الحمام المركزي على أثر حادث تصادم السيارتين

واصيب في الحادث كل من محمد وحيد عبدالمؤمن30 سنة من المنوفية ومصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما اصيب احمد محمد عوض27 سنة من البحيرة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

ورضا محمد عبدالفتاح 40 سنة من النوبارية بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وكدمة بالجانب الايمن.

واصيب ايضا في نفس الحادث كرم عبدالحميد عبداللطيب 28 سنة من النوبارية بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

المصرى اليوم

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